Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA – Archiviato l’impegno di UEFA Champions League, è già tempo di tornare a pensare al campionato. I nerazzurri sono tornati subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la sfida di sabato sul campo del Crotone per la 6ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita con l’Ajax. Allenamento a parte per de Roon. Domani, giovedì 29 ottobre, è in programma un allenamento al pomeriggio, sempre a Zingonia e a porte chiuse.

BENEVENTO – Oggi impegnati in Coppa Italia contro l’Empoli

BOLOGNA – All’indomani del successo di Coppa sono ripresi gli allenamenti in vista della partita di sabato. I titolari di ieri con la Reggina hanno svolto lavoro di scarico in palestra, seduta più intensa sul campo per tutti gli altri, insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. Allenamento differenziato per Gary Medel, terapie per Mitchell Dijks, Andrea Poli e Andreas Skov Olsen.

CAGLIARI – Oggi impegnati contro la Cremonese in Coppa Italia

CROTONE – Oggi impegnati contro la SPAL in Coppa Italia

FIORENTINA – Oggi impegnati in Coppa Italia contro il Padova

GENOA – Oggi impegnati in Coppa Italia contro il Catanzaro

HELLAS VERONA – Oggi impegnati in Coppa Italia contro il Venezia

INTER – Skriniar è tornato a Milano dopo la quarantena in Slovacchia. Il giocatore si è sottoposto a tampone e si aspetta l’esito.

JUVENTUS – Oggi impegnati in Champions League contro il Barcellona

LAZIO – Oggi impegnati in Champions League contro il Bruges

MILAN – Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Europa League. Qui le sue parole.

NAPOLI – Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna domani alle ore 21. La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente la rosa si è divisa in 3 gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in torello, seduta tattica ed esercitazioni di passaggi. Chiusura con partitina a campo ridotto.

PARMA – Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato a 24 ore dalla gara di Coppa Italia di oggi contro il Pescara ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per un calciatore che è risultato positivo ed è indisponibile per la gara di oggi: si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico, il giocatore rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime 48 ore.

ROMA – Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League. Clicca qui per le sue parole.

SAMPDORIA – Nella palazzina del centro sportivo di Bogliasco, i blucerchiati hanno avuto modo di incontrare l’ex fischietto e attuale consulente relazioni istituzionali della CAN Gianluca Rocchi per una lezione sulle nuove regole introdotte per la stagione sportiva 2020/21. Claudio Ranieri ha poi spiegato la tabella di marcia giornaliera prima di dividere in due gruppi i suoi ragazzi. Per i calciatori maggiormente impegnati con i granata, compreso Adrien Silva, lavoro rigenerativo; per gli altri disponibili invece sviluppo della forza in palestra e sul campo 1 esercitazioni tecnico-tattiche con partite a tema. Individuale progressivo sul campo per Antonio Candreva, allenamento specifico di recupero con lavoro aerobico in assenza di attrito per Manolo Gabbiadini. Domani, giovedì, la squadra sosterrà una nuova seduta mattutina.

SASSUOLO – Doppia seduta quest’oggi per il Sassuolo Calcio al Mapei Football Center. Nel rispetto del protocollo Covid-19 di FIGC, la squadra ha svolto al mattino riscaldamento, cambi di direzione ed esercitazioni tattiche mentre nel pomeriggio messa in azione, possesso palla, esercitazioni specifiche per reparto, sviluppo manovra e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli e Nicolas Schiappacasse. Domani pomeriggio i neroverdi proseguiranno la preparazione a PORTE CHIUSE in vista della trasferta di Napoli.

SPEZIA – Impegnati oggi in Coppa Italia contro il Cittadella

TORINO – Impegnati oggi in Coppa Italia contro il Lecce.

UDINESE – Impegnati oggi in Coppa Italia contro il Vicenza.