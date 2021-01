Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 13.55 – Prandelli vuole bissare il successo con la Juve – Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: «Sono d’accordo con quello che ha detto Biraghi, d’ora in poi saremo giudicati in base alla gara di Torino. Troveremo diverse difficoltà col Bologna rispetto alla Juve: il Bologna verticalizza molto, ha idee e corre tanto. Sarà un match molto complicato».

Ore 13.45 – Inter, Conte fissa l’obiettivo: le parole in conferenza stampa – Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone: «Dobbiamo confermarci tra le squadre che devono provare a vincere. Non dobbiamo lanciare nessun messaggio, solo essere credibili. Abbiamo il dovere di credere, essendo nell’Inter, che dobbiamo lottare fino alla fine per il massimo. Sugli incontri con la società è giusto che rimangano privati e che ci sia rispetto nei confronti di tutti».

Ore 13.25 – Cagliari, parla Di Francesco – Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della gara contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni verso la partita.

Ore 13.15 – Roma, la conferenza stampa di Fonseca – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Le sue parole

Ore 13.00 – Lazio, la conferenza stampa di Inzaghi – Simone Inzaghi parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Lazio

Ore 12.15 – Cessione Inter, Zhang smentisce categoricamente: il comunicato – «In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento».

Ore 11:52 – Non c’è più il fattore campo – Complice l’assenza di pubblico e la partite disputate a porte chiuse, il fattore campo in Serie A non esiste più. Come riportato dal Corriere dello Sport, per la prima volta in 90 anni, in trasferta sono stati fatti più punti che in casa: 192 contro 183, ovvero il 51,2%. Addirittura, 12 squadre su 20 hanno fatto meglio in trasferta e solo il Crotone non ha ancora vinto fuori dal proprio impianto.

Ore 11:34 – Affari fra Torino e Milan – Secondo quanto riferito da Tuttosport, potrebbe nascere un asse di mercato fra Torino e Milan. I granata sono molto interessati a Rade Krunic, centrocampista che al momento i rossoneri reputano incedibile. Per spezzare la resistenza milanista il Torino potrebbe mettere sul piatto uno scambio che coinvolga Soualiho Meïté oppure Nicolas Nkoulou, difensore in scadenza di contratto che potrebbe essere utile al tecnico rossonero Stefano Pioli.

Ore 11:23 – Le cessioni della Roma – Le prime mosse sul mercato di Tiago Pinto saranno in uscita. Come riferisce Gazzetta dello Sport, il nuovo general manager della Roma dovrà monetizzare dalle cessioni di alcuni pezzi della rosa giallorossa. Il principale indiziato è Amadou Diawara, per il quale sono arrivare alcune richieste dalla Premier League, mentre Carles Perez sembra destinato a lasciare Roma in prestito per ornare in Liga.

Ore 11:02 – Il prezzo di Caicedo – La Lazio ha fissato il prezzo per Caicedo. Sotto ai 10 milioni, la società non prenderà in considerazione alcuna offerta. È riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, in cui si sottolinea come la società abbia sparato alto per trattenere a Roma il giocatore: Inzaghi non vuole privarsene e la dirigenza non lo ha messo sul mercato.

Ore 10.47 – Rovella alla Juventus, i dettagli – Dovrebbe essere Nicolò Rovella il primo colpo del mercato di gennaio della Juventus. Secondo Tuttosport già lunedì, all’apertura della sessione, potrebbe essere definito il colpo che renderà il classe 2001 bianconero. Anche se solo formalmente, visto che resterà in prestito al Genoa almeno fino alla prossima estate. L’intesa è stata raggiunta su una valutazione da 10 milioni più bonus, potrebbe essere inserito nell’affare Portanova ma occhio anche ad altri elementi della Juventus U23.

Ore 10:15 – Serie A senza tifosi – Secondo quanto ricostruito da La Stampa nella sua edizione odierna, la Juventus è la società di Serie A che ha subito i maggiori danni per i mancati incassi da botteghino (80 milioni). Completano il podio l’Inter con 60 milioni di mancati incassi e il Milan con 40 milioni. Il report completo

Ore 9:54 – Il Marsiglia su Milik – Secondo Corriere dello Sport è il Marsiglia che attualmente ha presentato la miglior offerta al Napoli per Arkadiusz Milik, confermando le indiscrezione circolate nei giorni scorsi. La squadra francese avrebbe proposto alla società di Aurelio De Laurentiis 10 milioni più bonus per l’acquisto a titolo definitivo del polacco. Al momento si tratta di quanto più vicino alle richieste del club, ovvero tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Ore 9:00 – La situazione del Papu – Prosegue lo scontro fra la dirigenza dell’Atalanta e il Papu Gomez, che secondo quanto riferito fa Gazzetta da mercoledì si allena in solitaria a Zingonia. Si tratta dell’ultima conseguenza dello scontro avuto con il tecnico Gian Piero Gasperini. L’argentino non verrà convocato per la partita con il Sassuolo e la sua cessione a gennaio è ad oggi lo scenario più concreto con la dirigenza nerazzurra che preferirebbe cedere il proprio capitano all’estero anziché rinforzare una diretta concorrente per la qualificazione in Champions League.

Ore 8:33 – Zhang cede l’Inter? – Come riferisce Corriere dello Sport, non è da escludere che l’Inter possa cambiare proprietà dato che la famiglia Zhang avrebbe dato mandato alla banca d’affari Rothschild non solo per cercare nuovi azionisti che sostituiscano Lion Rock ma anche per vendere l’intero pacchetto azionario. Inoltre è possibile che la società possa discutere con i giocatori un taglio degli stipendi in modo da aumentare la liquidità del club. Entrambe queste soluzioni si sono rese indispensabili in seguito al calo dei ricavi legato alla pandemia.

Ore 8:12 – Il rinnovo di Inzaghi – Lazio, vertice in programma per il rinnovo di Inzaghi. Una telefonata del presidente Lotito ha stemperato gli animi: la firma è più vicina