Conferenza stampa De Zerbi: «Vogliamo migliorarci. Atalanta? È una delle big in Serie A»

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le sue parole.

EUROPA – «Arrivare tra le prime 7 vorrebbe dire andare oltre quello che la carta dice. La carta dice che 7 squadre sono più forti del Sassuolo, sicuro, sulla carta, ma a noi la carta non interessa. Vogliamo cercare di migliorarci, di puntare a qualcosa in più. L’anno scorso abbiamo chiuso all’ottavo posto, non ci basta, vorremmo cercare di andare avanti. Dove non lo so, lo dirà il campo che è il giudice. Non ci devono essere rimpianti a fine campionato di non aver provato e di non essere andati oltre».

ATALANTA-SASSUOLO – «Non vale ricordare solo lo storico Atalanta-Sassuolo, negli anni l’Atalanta ha fatto male un po’ a tutti, il percorso fatto in Champions League rende l’idea sulla forza di questa squadra, d’altro canto se noi prendiamo il pullman per andare a Bergamo per andare a fare la nostra parte ma non per fare una passeggiata o per passare una domenica diversa».

ATALANTA – «E’ completa, ha storia, pubblico, squadra, società. E’ una grande del campionato, non è più una provinciale. Hanno un seguito grandissimo, mi dispiace delle porte chiuse, maggiormente domani, perché giocare lì da avversario è bello, avere lo stadio pieno è uno stimolo grande, mi dispiace più di altre partite».

SFIDA AL VERTICE – «Noi non facciamo scontri né per l’alta classifica né per la bassa classifica, questo è uno scontro dove vogliamo cercare di fare risultato, vogliamo giocar bene e vogliamo prenderci delle soddisfazioni. Oggi non è decisivo niente e non dobbiamo porci nessun tipo di partita se non le ultimissime come dentro o fuori».

MERCATO – «Valgono due concetti: se siamo tutti apposto non serve nulla, se vale la pena far qualcosa in più per la posizione che stiamo occupando, perché non credo che tutti gli anni il Sassuolo a Natale possa essere al quarto posto».