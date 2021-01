Gotti: «Mi aspetto una Juve arrabbiata ma la mia squadra lo sarà altrettanto»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della gara contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni del tecnico

JUVE – «Mi aspetto un’avversaria forte e arrabbiata che giocherà contro un’Udinese con le sue qualità e altrettanto arrabbiata. Credo che soprattutto quando si affrontano le big, all’interno della partita ci sono delle fasi diverse: alcune in cui si soffre e bisogna avere la capacità di reagire, altri in cui anche le grandi squadre concedono qualcosa. Sono convinto che questa Udinese stia migliorando nella gestione dei vari momenti. La vittoria di luglio ha dato in questo senso qualche consapevolezza in più».

