Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA – Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Clicca qui per le sue parole.

BENEVENTO – Contro la Roma si va verso la conferma del 4-3-2-1 in casa sannita: in porta Montipò, difesa con Caldirola e Glik in mezzo, Letizia e Foulon sugli esterni (ballottaggio vivo con Maggio. In caso di inserimento del capitano, Letizia verrebbe dirottato a sinistra). A centrocampo, Schiattarella in cabina di regia, con Dabo e Ionita interni. Davanti, certi del posto Iago Falque e Caprari, con Lapadula che si contende il ruolo di punta centrale con Sau.

BOLOGNA – A due giorni dalla partita con il Sassuolo, la squadra ha svolto una seduta tattica agli ordini di Mister Mihajlovic. Terapie per Mitchell Dijks, Andrea Poli e Gary Medel, a riposo Andreas Skov Olsen.

CAGLIARI – Il Cagliari prepara la sfida di domenica a Torino con l’obiettivo di trovare la prima vittoria stagionale. Davanti a Cragno difesa a quattro con Zappa e Lykogiannis sugli esterni, con la coppia Walukiewicz-Godin al centro, con Ceppitelli pronto a subentrare all’uruguaiano in caso di eccessiva stanchezza dopo il viaggio in nazionale. A centrocampo conferma per il trio Nández, Marin e Rog con il tridente Ounas, Joao Pedro e Simeone al centro.

CROTONE – Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve. Le sue parole.

FIORENTINA – Barreca si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina. Clicca qui per le sue parole.

GENOA – Maran e Perin hanno parlato in vista del match contro il Verona. Clicca qui per le parole del portiere e per quelle del tecnico.

HELLAS VERONA – È proseguita oggi, venerdì 16 ottobre, la preparazione dei gialloblu al posticipo di lunedì 19 ottobre contro il Genoa, match in programma allo stadio ‘Bentegodi’ (ore 20.45) e valido per la 4a giornata della Serie A TIM 2020-21. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ seduta di allenamento mattutina con le seguenti attività: riscaldamento tecnico, esercitazioni sul possesso-palla e partita a campo intero Domani, sabato 17 ottobre, i gialloblu sosterranno una seduta di allenamento in tarda mattinata.

INTER – Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano. Clicca qui per le sue parole.

JUVENTUS – Cristiano Ronaldo ha parlato in una diretta Instagram durante l’isolamento domiciliare. Cicca qui per le parole del portoghese.

LAZIO – Tre conferenze stampa oggi in casa Lazio. Clicca qui per le parole del tecnico Inzaghi, quelle di Akpa Akpro, e quelle di Fares.

MILAN – Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Clicca qui per le sue parole.

NAPOLI – Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match di domani contro l’Atalanta al San Paolo per la quarta giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una serie di torelli a gruppi. Successivamente lavoro tattico diviso per reparti. Di seguito seduta tecnica e chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie, palestra e lavoro differenziato sul campo per Insigne

PARMA – Il Parma Calcio 1913 comunica che è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi ai componenti del gruppo squadra (fatto salvo per i quattro calciatori che proseguono la loro quarantena): tutti hanno dato esito negativo.

ROMA – Marash Kumbulla ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport. Clicca qui per le sue parole.

SAMPDORIA – «L’U.C. Sampdoria comunica che l’ultima serie di tamponi ai quali è stato sottoposto il ‘Gruppo Squadra’ ha evidenziato tre positività asintomatiche al COVID-19. I tre membri (un calciatore della Primavera aggregato temporaneamente e due dipendenti) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. Nelle prossime ore saranno applicate tutte le procedure indicate dal protocollo in avvicinamento alla gara Sampdoria-Lazio di domani, sabato».

SASSUOLO – Dopo la positività di Jeremy Toljan, il Sassuolo effettuerà un nuovo giro di tamponi, che per protocollo Figc va effettuato a 48 ore dalla partita. Lo stesso farà oggi il Bologna, un nuovo giro di tamponi dopo il rientro a Casteldebole di tutti i nazionali, risultati già negativi al primo tampone di controllo dopo le trasferte internazionali.

SPEZIA – Il presidente dello Spezia, Chisoli, ha parlato in una lunga ed interessante intervista a Fanpage.it. Queste alcune sue parole: «Per noi il campionato di Serie A è difficilissimo, siamo stati gli ultimi a finire di giocare la scorsa stagione, abbiamo avuto il problema dello stadio e abbiamo fatto il mercato in fretta per poter essere subito all’altezza. È stata una partenza ad handicap e per una società piccola è già difficile normale ma i giocatori e il mister stanno lavorando bene e ogni partita sarà una battagli. Siamo consapevoli di essere ancora in rodaggio ma in Serie A non si può rimanere troppo indietro. Questi 3 punti nelle prime tre gare ci fanno respirare ma i ragazzi stanno lavorando bene per essere al 100% il prima possibile»

TORINO – Amer Gojak è arrivato a Torino. Quest’oggi il trequartista bosniaco ha svolto le visite mediche e si è sottoposto al tampone. Una volta risultato negativo, il nuovo numero 10 granata si è recato al Filadelfia per svolgere il suo primo allenamento con il resto del gruppo in vista della sfida di domenica contro il Cagliari.

UDINESE – Contro il Parma Gotti si affida ancora al nuovo acquisto Arslan in regia, con il due argentino De Paul–Pereyra ai lati dell’ex Besiktas. Sulla fascia destra toccherà ancora a Ter Avest, con Molina subito dietro, mentre a sinistra Ouwejan resta il favorito. In avanti Lasagna–Okaka, con il secondo in ballottaggio con Nestorovski.