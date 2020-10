Atalanta, Gasperini: «Ilicic c’è con il Napoli, inizia una fase importante»

Gian Piero Gasperini interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli: ecco le sue parole su Ilicic

IL PERIODO – «Inizia una striscia molto importante di gare, quelle della Champions saranno più determinanti. Avremo le due più importanti in casa, prima ci sarà l’esordio in Danimarca. È una fase molto importante».

ILICIC – «Ilicic viene a Napoli, vedremo se dall’inizio o a gara in corso. Farà parte della squadra. Non ha avuto un infortunio che prevede un tempo di recupero, non ha disperso la capacità di giocare. Per noi è una grande notizia. Porto anche Miranchuk: ha perso un mese, ma ha recuperato l’infortunio».