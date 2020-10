Fiorentina, Barreca: «Devo ripagare la società, mi farò trovare pronto»

Antonio Barreca è un nuovo calciatore della Fiorentina: ecco le parole del terzino ex Genoa e Torino sulla sua avventura

Antonio Barreca parla in conferenza stampa della sua nuova avventura alla Fiorentina. Le sue parole.

«La Fiorentina è una società importante e storica. Appena ho saputo che mi voleva, non ci ho pensato due volte e ho accettato. Sono molto felice di essere qui, devo ringraziare la società e spero di ripagare questa fiducia sul campo. Biraghi è un ottimo giocatore, non a caso fa parte della nostra Nazionale. Io devo cercare di allenarmi sempre bene e farmi trovare pronto non appena avrò la mia occasione».