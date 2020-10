Milan, Pioli: «Sarà una gara difficile. Ibrahimovic sta bene»

Stefano Pioli parla alla vigilia della gara contro l’Inter: ecco le parole del tecnico del Milan anche su Ibrahimovic

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. Le sue parole.

LA GARA – «Il Milan ha la propria identità, il suo modo di stare in campo e di giocare ma nel nostro lavoro gli esami non finiscono mai. Sarà difficile ma l’importante è stato prepararsi bene anche se abbiamo avuto poco tempo ma questo vale anche per i nostri avversari».

IBRAHIMOVIC – «Ibra sta bene ma è chiaro che ha avuto solo una settimana di allenamenti. Non so quanto potrà avere di minutaggio nel corso della gara, ma sta bene ed è pronto per giocare».

REBIC – «Rebic credo che non sarà disponibile per domani e nella prossima settimana farà un nuovo controllo per capire quando potrà tornare».

