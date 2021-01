Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.30 Inter, Conte in conferenza stampa: «La Juventus è un punto di riferimento» – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juventus: «Se una squadra vuole capire a che punto, deve confrontarsi con la Juventus; che è l’unico punto di riferimento. Loro favoriti per lo scudetto? Io non voglio indicare favoriti e non favoriti. Noi dobbiamo avere grandissimo rispetto per una squadra che ha dominato per 9 anni e vuole dominare anche per il decimo. Negli anni passati non c’è stata proprio storia». La conferenza integrale

Ore 13.20 – Atalanta, Gasperini: «Il Genoa ha ritrovato entusiasmo» – In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della partita contro il Genoa: «Il Genoa ha portato la Juventus ai supplementari in Coppa Italia, è una squadra che troviamo in un momento migliore rispetto a qualche settimana fa. Ha ritrovato entusiasmo, sarà una partita da interpretare bene, hanno dimostrato di saper fare risultato». La conferenza

Ore 12.30 – Dal Pino favorevole all’ingresso dei fondi – Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ai microfoni di Radio Deejay si è detto favorevole all’ingresso nel nostro campionato dei fondi: «La Lega riassume l’attività sportiva e la vendita dei diritti. Con i fondi separeremmo le due cose creando una società controllata dalla stessa Lega al 90% e al 10% dai fondi che metterebbero 1,7 mld di euro, una cifra importante. I fondi di private equity sono operatori industriali che raccolgono soldi per investire e hanno serie competenze». Le parole

Ore 11.13 – Napoli, finalmente Mertens – Dries Mertens proverà a scendere in campo domani contro la Fiorentina. Il belga ha saltato le ultime sei partite del Napoli a causa dell’infortunio patito contro l’Inter. Come riferisce Corriere dello Sport, la partita di domani è fondamentale per Mertens affinché ritrovi la condizione necessaria per essere in campo mercoledì in Supercoppa contro la Juventus.

Ore 10.55 – Kurtic al Torino: c’è l’accordo – Il Torino ha già trovato il sostituto di Soualiho Meité, passato in prestito con diritto di riscatto al Milan. A riportarlo è Gazzetta dello Sport. I granata, infatti, già raggiunto un accordo economico con Jasmin Kurtic del Parma. Il giocatore, inoltre, ha già comunicato alla dirigenza gialloblu la sua volontà di essere ceduto.

Ore 10.12 – La Roma sul Papu – Incassata la sconfitta nel derby, la Roma prova ad accelerare sul mercato alla ricerca di un attaccante. Secondo quanto riferito da Repubblica, nella giornata di oggi è previsto un incontro fra la dirigenza giallorossa e quella dell’Atalanta per parlare del Papu Gomez.

Ore 9.53 – Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista a Sportweek alla vigilia di Inter-Juventus in cui ha confermato sia le ambizioni della squadra di Antonio Conte sia che la trattativa per il suo rinnovo di contratto è a buon punto: «Dopo tanti anni di dominio Juve, quest’anno il campionato è più

equilibrato: il Covid-19, le 5 sostituzioni, hanno cambiato un po’ tutto. Ma meglio, è più divertente, meno scontato. Io non sottovaluto la Juve,

non l’ho mai sottovalutata. E mi piace il gioco dell’Atalanta. Mi diverte pure la Roma, già prima del 2-2».

Ore 9.33 – Milan, aggiornamenti per la difesa – Il Milan continua a guardarsi intorno alla ricerca di un difensore centrale e al momento il candidato principale è Fikayo Tomori del Chelsea. Gazzetta dello Sport parla di affondo da parte della dirigenza rossonera sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che i Blues puntano a fissare in 30 milioni di euro.

Ore 9.11 – Tamponi in casa Juventus – Juan Cuadrado e Alex Sandro ieri sera erano ancora positivi al Covid-19. Per averli a disposizione domani contro l’Inter sarà una corsa contro il tempo a suon di tamponi, sperando in una doppia negatività che permetterebbe a Pirlo di contare su due big della rosa. Ma anche in caso di “via libera” – sottolinea Gazzetta – difficilmente scenderebbero in campo dal 1′. Rimanendo sugli out esterni, si prepara Frabotta a sinistra con Chiesa a destra, nonostante nella seduta di ieri mattina abbia lavorato solo parzialmente con la squadra.

Ore 8.43 – Milik al Marsiglia – L’Olympique Marisglia fa sul serio per Arkadiusz Milik e secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, la società ha francese ha offerto 10 milioni per il giocatore. La vera novità è rappresentata dalla formula, ovvero un prestito con diritto riscatto. In questo caso, però, Milik dovrebbe prima rinnovare con il Napoli per poi partite in direzione Francia.

Ore 8.12 – Inter, esclusiva a BC Partners – Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, il fondo d’investimento BC Partners ha l’esclusiva per l’esame dei conti dell’Inter almeno fino al 31 gennaio 2021. Se la due diligence dovesse dare esito positivo, verrà presentata un’offerta d’acquisto in base alla valutazione che sarà data alla società nerazzurra, che dovrebbe essere intorno ai 750 milioni. Le indiscrezioni segnalate da Corriere della Sera parlando di un’offerta per la maggioranza del club con l’obiettivo finale da parte di BC Partners di ottenere il 100% delle azioni del club.