Conferenza stampa D’Aversa: «Difficoltà enormi, non abbiamo difensori»

Roberto D’Aversa ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Parma

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa del Sassuolo.

DIFESA E DIFFICOLTA – «L’unico che ha fatto un po’ di allenamento con la squadra è Iacoponi, che fino a ieri pensavamo di non convocarlo. Avete visto i convocati, di difensori l’unico che c’è è Iacoponi, ma dobbiamo valutare perché non possiamo rischiare più del dovuto. In questo momento non ci sono difensori per giocare con alcun sistema, potrei adattare qualche centrocampista, il ragazzo della Primavera ma vedremo, lo faremo in base alle caratteristiche degli avversari. Per le difficoltà mi riservo di non rispondere, ci sono difficoltà enormi».

RESETTARE – «In questa settimana abbiamo iniziato a lavorare con una metodologia. Ci vorrà tempo, ho chiesto di resettare e fare ciò che reputo opportuno per uscire da questa situazione. Non c’è un discorso di nuovi o vecchi, c’è un discorso di Parma. Io guardo tutti allo stesso modo, li valuto dopo gli allenamenti e scelgo l’undici».