Conferenza stampa Stroppa: «Siamo in emergenza, ma c’è determinazione»

Giovanni Stroppa ha parlato alla vigilia di Crotone-Benevento

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Benevento.

EMERGENZA – «Siamo in emergenza, ma è così da inizio campionato. Ma si gioca 11 contro 11 e siamo pronti. Ripeto, abbiamo la determinazione giusta per voler fare risultato. Contro il Benevento incontro della svolta? Lo dico da un po’ di tempo. Arrivare a fine partita con una vittoria sarebbe una svolta sì. Per fortuna siamo ancora nella condizione di raggiungere questo mini obiettivo per affrontare le prossime gare con maggiore consapevolezza».

MERCATO – «So che la società sta facendo di tutto per rinforzare la squadra. So che non è facile per vari motivi. Sia per l’appeal del Crotone sia per la posizione in classifica. Dobbiamo avere la forza e la fortuna di trovare delle opportunità. Abbiamo individuato dei giocatori e la società sta provando a rinforzare la squadra».