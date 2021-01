Sassuolo, De Zerbi: «Siamo in emergenza da 2-3 mesi, i risultati lo mascherano»

Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia di Sassuolo-Parma

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma.

EMERGENZA – «Siamo in emergenza da 2-3 mesi, poi qualcuno non lo vede perché i risultati in Italia coprono e cancellano tutto, nel bene o nel male. Siccome facciamo risultati sembra che siamo in salute ma l’ho detto altre volte, non stiamo uscendo da questi problemi, domani siamo in emergenza totale. Non ci saranno Boga, Locatelli, Berardi mancherà per tanto, out Bourabia, Obiang è squalificato».

OBIETTIVI – «Partiamo per fare il massimo, se arriveremo settimi, sesti, ottavi o decimi, non abbiamo obblighi ma non vuol dire fare i furbi nelle valutazioni, quando va male dobbiamo dire non abbiamo obblighi e quando va bene non ci poniamo obiettivi. Non ci dobbiamo porre obiettivi nel bene e nel male. Siamo forti. Abbiamo problemi ma non è una scusa, continuiamo a ricercare il meglio».