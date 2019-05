Under, la marcia in più di Ranieri per questo finale di stagione

Under ha dato degli ottimi segnali di ripresa nella gara contro la Juve. Un jolly per Ranieri in questo finale di stagione

Si era fermato a metà gennaio per un problema muscolare. Sembrava fosse questione di poche settimane, e invece Cengiz Under di rientrare in campo non ne voleva proprio sapere. In mezzo, un cambio d’allenatore sulla panchina della Roma, da Di Francesco a Ranieri. Dopo tre mesi abbondanti di assenza recuperare la forma ideale non è stato semplice, e lo stesso tecnico lo ha più volte ammesso in conferenza stampa.

Nella gara contro la Juventus sono arrivati segnali importanti dal turco quando è stato lanciato in campo: ha messo lo zampino in entrambi i gol capitolini. Una carta in più nel mazzo di Ranieri che potrà contare su di lui nelle due gare rimanenti dell’anno, contro Sassuolo e Parma.