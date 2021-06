Peter Gulacsi, portiere dell’Ungheria, ha parlato alla vigilia del match di EURO 2020 contro il Portogallo: le sue dichiarazioni

«Giocare in casa con i tifosi, in un torneo così importante, è assolutamente positivo, una sensazione eccezionale oltre che una grande esperienza. Soprattutto dopo una stagione così difficile, senza spettatori a causa del Covid-19. Porteremo questi momento con noi indipendentemente da come andranno queste gare. Se guardiamo le avversaria di questo girone possiamo dire di essere di fronte a grandi nazionali, giocheremo contro tre squadre assolutamente di livello mondale, ma anche noi siamo una squadra molto forte, che crede in se stessa e ha ottenuto risultati straordinari in questi ultimi 12 mesi».