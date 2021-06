Ungheria, Rossi: «Mbappé extraterrestre ma noi abbiamo 60mila tifosi»

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Francia: le sue dichiarazioni

«Meritiamo rispetto. Perdere con tre reti subite nel finale contro il Portogallo ha lasciato delle cicatrici a livello psicologico, questo è inevitabile, ma dobbiamo eliminarle subito e pensare solamente a questa sfida. La Francia è la mia favorita per la vittoria dell’Europeo, anche perché ha un extraterrestre per me come Mbappé oltre a tanti altri grandi campioni. Noi, però, avremo 60.000 tifosi a spingerci».