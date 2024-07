Uzbekistan-Spagna: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Parco dei Principi l’incontro delle Olimpiadi Uzbekistan-Spagna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Parco dei Principi di Parigi va in scena la partita delle Olimpiadi Uzbekistan-Spagna, primo turno del gruppo B. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Uzbekistan-Spagna, le probabili formazioni

UZBEKISTAN (4-4-2): Nazarov; Aliqulov, Khusanov, Miraidov, Hamraliev; Holmatov, Urunov, Rahmonaliyev, Fayzullaev; Norchaev, Shomurodov.

SPAGNA (4-2-3-1): Arnau Tenas; Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Miguel Gutierrez; Turrientes, Barrios; Sergio Gomez, Fermin Lopez, Baena; Omorodion.

Uzbekistan-Spagna, orario e dove vederla in tv

Uzbekistan-Spagna si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 24 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Eurosport 5 (disponibile anche su Sky al canale 253) e in streaming su Sky Go.