«Giochiamo a calcio, non siamo delle donne», queste le parole di Emre Can dopo Valencia-Juventus che hanno scatenato la polemica: su Twitter arriva la precisazione del tedesco

Le dichiarazioni di Emre Can dopo Valencia-Juventus non sono passate inosservato. Il centrocampista tedesco ha commentato ai microfoni dei cronisti la controversa espulsione di Cristiano Ronaldo ed è incappato in una gaffe che ai molti è parsa sessista: «Giochiamo a calcio, non siamo donne». Nelle ultime ore sono piovute aspre critiche, sul web ma non solo, con l’ex Bayern Monaco accusato di misoginia: pochi minuti fa il calciatore è arrivata la precisazione del calciatore.

Ecco un estratto del lungo comunicato diramato su Twitter: «I commenti fatti non volevano in alcun modo sminuire le donne, il calcio femminile o l’uguaglianza tra generi – afferma il Nazionale tedesco – Tutti coloro che mi conoscono sanno quanto rispetti le donne». E, come dicevamo e come avevamo richiesto, sono arrivate le scuse: «Voglio sinceramente chiedere scusa se parte delle mie parole hanno ferito qualcuno». Una precisazione giusta e doverosa, con Emre Can che ha tenuto a fare chiarezza e ci ha messo la faccia.

I would like to take a moment to clear the air regarding comments I made after last nights game.

Please read the full statement below⤵️ Yours

Emre pic.twitter.com/SLvdF6qf33 — Emre Can (@emrecan_) September 20, 2018

