Valeri Lazio, ipotesi ancora viva. E arriva anche l’indizio social

Mercato Lazio, i biancocelesti restano alla ricerca di un terzino sinistro e non mollano Valeri della Cremonese

La Lazio continua a setacciare il calciomercato alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Resta sempre in lista il nome di Emanuele Valeri, esterno in forza alla Cremonese.

La conferma dell’interesse dei biancocelesti per il ragazzo arriva dal dal suo profilo Instagram: sotto ad una foto che lo ritrae in azione con la maglia della Cremonese è spuntato il like di Enrico Lotito. Possibile indizio?