Van Dijk Liverpool: «Addio Klopp? Uno shock ma abbiamo obiettivi da raggiungere»

Virgil Van Dijk, difensore olandese del Liverpool, ha rilasciato un’intervista al Mirror dove si è raccontato e ha parlato della stagione. Le sue dichiarazioni:

OBIETTIVO – «Voglio farlo per i fan, voglio farlo per la mia famiglia, voglio farlo per ogni singola persona là fuori che fa il tifo per noi e che dà tutto per noi ogni giorno, che si tratti delle persone che lavorano dietro le quinte che tutti gli altri nel mondo non vedono. Ma vediamo, o le persone che sono dall’altra parte del mondo che ci stanno sostenendo nel cuore della notte. Tutti vogliamo raggiungere la grandezza, e abbiamo ancora la possibilità di farlo».

LIVERPOOL – «Mi piace molto qui, e uno dei motivi per cui ho voluto venire qui per la prima volta è stata la gente, la cultura della città, il club. È una sensazione fantastica».

CAPITANO – «No, non mi ha cambiato. Comporta un’enorme responsabilità, ma è qualcosa che mi piace e che ho preso con grande orgoglio. Ogni volta che vado là fuori e guido i ragazzi, camminando per la città, viaggiando per il mondo, le persone vengono da te e sono così felici delle cose che abbiamo raggiunto e speriamo di ottenere in futuro. Ti dà quella sensazione di orgoglio e sarò sempre così grato per questo».

KLOPP – «L’ho detto il giorno dopo che è stato annunciato che ovviamente è stato un po’ uno shock come lo è stato per tutti i tifosi del Liverpool e anche per i non tifosi del Liverpool, come lo è stato per noi. Ma anche quello che vuole per noi è lo stesso. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere e non sono cambiati».