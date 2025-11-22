Vanoli a Dazn dopo Fiorentina Juventus: «Dobbiamo essere umili e capire dove siamo. Siamo partiti timorosi. Kean? Lui è un attaccante forte, l’ha dimostrato»

Vanoli a Dazn dopo Fiorentina Juventus: il tecnico della squadra toscana ha parlato al termine del match pareggiato 1-1 al Franchi nella dodicesima giornata

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio casalingo contro la Juventus, terminato sull’1-1 nella 12^ giornata di Serie A. Il mister ha commentato l’andamento della partita e l’evoluzione della squadra.

L’INTERVALLO E L’OBIETTIVO SALVEZZA – «Dobbiamo essere umili e capire dove siamo. Avevo chiesto la prestazione per la gente e per loro, devo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo aggiunto un punto per arrivare alla salvezza, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo cambiato obiettivo. Siamo partiti un po’ timorosi, poi sono stati bravi: abbiamo le qualità per fare calcio, abbiamo degli attaccanti forti e che vanno serviti bene. Penso che questo sia un inizio, per i ragazzi e per la città. Testa bassa, c’è da recuperare per la Conference».

KEAN COME LEADER – «E’ un attaccante forte, l’ha dimostrato anche stasera. Mi dispiace che non stia trovando il gol, ma da solo può mettere in difficoltà la difesa. E’ un leader, deve continuare così e noi dobbiamo essere bravi a servirlo meglio in area oltre che in ripartenza. Oggi abbiamo giocato con due attaccanti fisici: devono conoscersi meglio, uno deve essere a servizio dell’altro. Abbiamo scelta in attacco, i giocatori vanno serviti meglio. Moise ha dimostrato quanto tiene alla maglia».