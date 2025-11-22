Vanoli a Dazn dopo Fiorentina Juventus: «Dobbiamo essere umili e capire dove siamo. Siamo partiti timorosi. Kean? Lui è un attaccante forte, l’ha dimostrato»

 Vanoli dopo Fiorentina Juventus: «Dobbiamo essere umili»
Fiorentina News

Vanoli a Dazn dopo Fiorentina Juventus: il tecnico della squadra toscana ha parlato al termine del match pareggiato 1-1 al Franchi nella dodicesima giornata

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio casalingo contro la Juventus, terminato sull’1-1 nella 12^ giornata di Serie A. Il mister ha commentato l’andamento della partita e l’evoluzione della squadra.

L’INTERVALLO E L’OBIETTIVO SALVEZZA«Dobbiamo essere umili e capire dove siamo. Avevo chiesto la prestazione per la gente e per loro, devo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo aggiunto un punto per arrivare alla salvezza, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo cambiato obiettivo. Siamo partiti un po’ timorosi, poi sono stati bravi: abbiamo le qualità per fare calcio, abbiamo degli attaccanti forti e che vanno serviti bene. Penso che questo sia un inizio, per i ragazzi e per la città. Testa bassa, c’è da recuperare per la Conference».

KEAN COME LEADER«E’ un attaccante forte, l’ha dimostrato anche stasera. Mi dispiace che non stia trovando il gol, ma da solo può mettere in difficoltà la difesa. E’ un leader, deve continuare così e noi dobbiamo essere bravi a servirlo meglio in area oltre che in ripartenza. Oggi abbiamo giocato con due attaccanti fisici: devono conoscersi meglio, uno deve essere a servizio dell’altro. Abbiamo scelta in attacco, i giocatori vanno serviti meglio. Moise ha dimostrato quanto tiene alla maglia».

