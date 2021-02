Clamoroso Varane: via dal Real Madrid in estate? L’indiscrezione – FOTO

Raphael Varane potrebbe lasciare il Real Madrid già quest’estate: arrivano rumors dalla Spagna che parlano di un rapporto ai minimi – FOTO

Il Real Madrid potrebbe perdere in un colpo solo sia Sergio Ramos che Raphael Varane. Secondo quanto riportato da Marca, il destino del francese sarebbe ad un bivio.

Il suo contratto scade nel giugno 2022 e Varane non avrebbe intenzione di rinnovare. Probabile dunque la cessione in estate (base d’asta 50 milioni) con PSG e Manchester United in prima fila. Inoltre si vocifera anche di un accordo trovato tra i Red Devils e Sergio Ramos. Il calciomercato non dorme mai.