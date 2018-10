Il giornalista di Rai Sport Enrico Varriale ha criticato i bianconeri per il dubbio rigore concesso a Dybala contro l’Empoli

Enrico Varriale continua a far parlare di sé soprattutto per la sua poca simpatia verso la Juventus. I tifosi bianconeri non avranno dimenticato di certo i suoi tweet dopo la gara persa contro il Real Madrid per il dubbio rigore realizzato da Ronaldo. Ma Il giornalista di Rai Sport è tornato al centro delle critiche.

Alla fine della gara tra Napoli e Roma, Varriale ha rilasciato un suo commento su Twitter, condito però con una frecciatina rivolta alla Vecchia Signora. Queste le sue parole: «Finisce pari al San Paolo. La Roma gioca una gara tutta difensiva dopo il gol del vantaggio. Il Napoli domina, ma concretizza solo al 90esimo una delle tante occasioni. Dopo la Champions sono partite difficili per tutti. Per vincerle spesso serve un rigorino, ma non a tutti lo danno». Un chiaro riferimento al dubbio rigore fischiato a Dybala contro l’Empoli. Il commento non è passato inosservato e ci sono già migliaia di commenti di critiche verso il giornalista e la stessa Rai.