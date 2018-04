Varriale su Twitter commenta Real-Juve: «Dichiarazioni eccessive, il rigore c’era»

Enrico Varriale affida ai cinguettii del suo profilo Twitter i commenti su Real-Juve: tra un “Noooo” sarcastico e un video sull’avvocato Agnelli

Enrico Varriale ha commentato a modo suo l’infuocato match tra Real Madrid-Juventus. Nell’immediato post partita ha dato libero sfogo ai suoi cinguettii che hanno evidenziato come il giornalista non sia così dispiaciuto dell’eliminazione della squadra di Allegri. L’ex conduttore della Domenica Sportiva ha citato anche un video dell’Avvocato Agnelli, il quale diceva che parlare di arbitri apparteneva ai provinciali e non allo stile Juve.

Varriale inoltre a radio Kiss Kiss ha aggiunto: «Ci sono dichiarazioni politiche che vanno registrate per chi come me crede non possa non esserci il supporto tecnologico. Mi auguro che anche Massimo Mauro abbia sentito le parole di Agnelli. Anche Allegri e tesserati Juve non gradivano il VAR, ma si vede quando non c’è l’importanza. Il rigore ieri però c’era e mi dispiace che Buffon abbia esagerato. Dispiace che qualcuno non glielo abbia fatto notare. Se le dichiarazioni sentite ieri le avesse fatte Sarri ora servirebbe Trump a Castelvolturno con i missili»