Genoa, Vasquez: «Sono pronto per giocare. Qua mi trovo bene»

Johan Vasquez, difensore del Genoa, ha parlato in occasione di un’intervista della sua esperienza in Liguria

Johan Vasquez, difensore del Genoa, è stato intervistato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX affrontando vari temi.

GENOA – «Prima di tutto voglio ringraziare la società Genoa, i compagni, il mister, la gente per la fiducia nei miei confronti. Mi immagino di restare tanti anni qui in Europa e, se posso col Genoa, è meglio. Qui mi trovo benissimo, la città mi piace molto, esco spesso con la mia famiglia ed è una cosa che in Messico non facevo mai: prima mi allenavo, arrivavo a casa e basta».

CRESCITA – «Quanto sono cresciuto? Tantissimo come calciatore e come persona anche di più. Prima ero un uomo con la testa un po’ chiusa. Quando arrivi in un altro Paese devi aprirti alla nuova cultura. Io, invece, quando sono arrivato volevo parlare solo spagnolo e chiedevo che in campo mi traducessero tutto. Ma a volte non è così. Ciò mi ha aiutato a crescere sia come persona che come calciatore».

CONDIZIONI- «Sto bene, non so se gioco ma sono pronto».