Venezia-Benevento: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie B 2018/2019

Venezia-Benevento, 3ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la sosta per le Nazionali i primi a scendere in campo saranno i giocatori della Serie B. Per la 3ª giornata di campionato è in programma un affascinante Venezia-Benevento. Siamo solo agli albori della stagione, ma sicuramente entrambe cercheranno di ottenere i tre punti ad ogni costo per non accumulare troppo distacco dalle posizioni di vertice. Infatti i giallorossi sono ancora alla ricerca della prima vittoria, mentre i veneti hanno già tre punti di ritardo dalla vetta, attualmente occupata dal Cittadella, a punteggio pieno.

Venezia-Benevento: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Venezia-Benevento: formazioni ufficiali

Venezia-Benevento: probabili formazioni e pre-partita

Vecchi vuole dimenticare la sconfitta di Padova dell’ultimo turno, e per farlo si affida al solito 3-5-2. Lezzerini in porta. In difesa torna Modolo, che prende il posto di Coppolaro, insieme ad Andelkovic e Domizzi. Sugli esterni spazio per Bruscagin a destra e per Garofolo a sinistra. In mediana agirà Bentivoglio, con Pinato e Fazerano ai lati. Completa la formazione la coppia d’attacco Geijo–Citro. Il tecnico del Benevento Bucchi risponde schierando la squadra con un 4-3-3. I principali problemi riguardano la difesa. Con Antei non al meglio e Tuia e Costa infortunati, probabile l’impiego di Billong al fianco di Volta. Infine molto dipenderà dal tridente offensivo che sarà composto da Roberto Insigne, Asencio e uno tra Improta, favorito, e Buonaiuto.

Venezia (3-5-2): Lezzerini; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Bruscagin, Falzerano, Bentivoglio, Pinato, Garofalo; Geijo, Citro. All.: Vecchi.

Benevento (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Billong, Letizia; Tello, Viola, Nocerino; Insigne, Asencio, Improta. All.: Bucchi.

Venezia-Benevento: i precedenti del match

Il duello tra Campania e Veneto è sempre molto rappresentato in Serie B. L’anno scorso infatti le due regioni potevano contare su due rappresentanti ciascuno, a darsi battaglia tra di loro. Stiamo parlando infatti di Cittadella, Venezia, Salernitana e Avellino. Il bilancio complessivo sorride alle compagini del nord, che hanno ottenuto 4 vittorie e 3 pareggi su un totale di 8 scontri. L’unico trionfo campano è stato ottenuto dalla Salernitana in casa contro il Venezia, nella gara terminata 3–2 per i granata.

Venezia-Benevento: l’arbitro del match

Sarà Gianluca Aureliano di Bologna l’arbitro di Venezia–Benevento, match valevole per la 3ª giornata di Serie B. Aureliano è un arbitro dalla discreta esperienza: ha già diretto 86 partite nel campionato cadetto, e può vantare anche 6 presenze in Serie A. Ad aiutarlo nel compito di questa sera ci saranno gli assistenti Sechi e Rossi, e il quarto uomo Lorenzin.

Venezia-Benevento Streaming: dove vederla in tv

Venezia-Benevento sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN, oltre che in chiaro sulle frequenze di Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre).