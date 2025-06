Venezia, Di Francesco ancora sulla panchina dei lagunari? La dirigenza vuole confermarlo, mentre il tecnico...

Venezia, dubbi sulla panchina dei lagunari in vista della prossima stagione: la società spinge per la conferma di Di Francesco, lui riflette

Il Venezia sta pianificando la prossima stagione in Serie B dopo la retrocessione e il primo nodo da sciogliere riguarda la guida tecnica. Al momento l’allenatore è ancora Eusebio Di Francesco, che la società vorrebbe confermare sulla panchina arancioneroverde. Tuttavia, la scelta finale spetta al tecnico, che ha chiesto tempo per riflettere sul proprio futuro. Come riportato da Trivenetogoal.it, questa mattina si è tenuto un incontro definito positivo tra Di Francesco e il direttore sportivo Filippo Antonelli. Il confronto è stato approfondito, ma non risolutivo: l’allenatore ha posto alcune condizioni legate al progetto tecnico e ha preso ulteriore tempo per valutare le garanzie offerte dal club.

La decisione definitiva è attesa nel weekend. Lo stesso Antonelli, nella conferenza stampa successiva alla retrocessione, aveva spiegato che il contratto biennale con Di Francesco era stato firmato senza vincoli legati alla permanenza in Serie A: «Metabolizziamo quanto successo, parliamo con il Comitato e poi parliamo con Di Francesco, ma di certo il suo futuro non è mai stato legato al risultato». Le prossime ore saranno quindi decisive per capire se il tecnico abruzzese guiderà ancora i lagunari nella stagione 2025/26.