Venezia, Haps: «Sono impressionato, la squadra gioca bene. Il mio ruolo...»

Conferenza stampa di presentazione per Ridgeciano Haps, neo terzino del Venezia. Ecco le sue parole:

IMPRESSIONI – «La mia prima impressione è stata ottima, è una bellissima città e anche il club mi ha impressionato molto. Siamo una buona squadra. Alcuni ancora si devono conoscere, servirà tempo, ma il mister è molto bravo».

SQUADRA – «Credo che il Venezia abbia disputato fin qui delle buone partite, anche se nelle prime due gare è stato lasciato per strada qualcosa di troppo. La squadra però gioca bene, contro l’Empoli ho avuto buonissime sensazioni».



RUOLO – «Ho già giocato in diversi moduli, non mi fa troppa differenza. Io sono un terzino tutta fascia e una delle mie qualità migliori è la spinta offensiva. Mi metto al servizio della squadra e mi adatto abbastanza facilmente ai vari sistemi di gioco che può adottare il tecnico».

RETROSCENA ATALANTA – «Qualche anno fa c’è stata una chiacchierata, ma adesso sono un giocatore del Venezia e sono felice di essere qui».

CALCIO OLANDESE – «Vedo delle somiglianze nell’aspetto difensivo: Zanetti ci chiede di essere molto compatti dietro, mentre nella fase d’attacco secondo me ha un’idea più offensiva di Advocaat. E’ un aspetto che mi piace molto e sono contento di avere l’opportunità di poter giocare in questa maniera».



SURINAME – «Nonostante io abbia fatto la trafila delle giovanili con la maglia dell’Olanda, l’idea di poter fare la storia per una nazionale che sento mia, visto che i miei genitori sono originari del Suriname, mi affascina».