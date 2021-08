Venezia, il dt Poggi: «Niang e Caldara ci interessano»

Paolo Poggi, direttore tecnico del Venezia, ha fatto il punto sul mercato del club: le sue dichiarazioni

«Ci vuole pazienza, ma il nostro lavoro continua, si muove tutto, basta capire come e cosa, e noi siamo attenti per capire come procedere sul mercato. Niang e Caldara interessano, ma non sono trattative chiuse».