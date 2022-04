Conferenza stampa Collauto: «Soncin ci darà una mano importante. Zanetti? Dovrei...»

Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa assieme a Soncin in vista della sfida contro la Juventus

SONCIN – «Il suo percorso qui a Venezia parte da lontano. Si è messo a disposizione per migliorare e per mettere le sue conoscenze a disposizione del club. Arriva in una situazione complicata. Ci sono cinque partite e ancora non è tutto chiuso. Nel calcio le cose possono cambiare e noi vogliamo ribaltare i pronostici. Andrea ci darà una mano importante. In Primavera ha fatto un lavoro incredibile. Noi lo sosterremo fino alla fine».

ZANETTI – «Non fatemi domande, perché dovrei comprare cinque pagine di giornale per esprimere il mio pensiero. E’ un allenatore di livello superiore e qui ha fatto la storia».