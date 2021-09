Venezia, Okereke: «Contento del mio gol. Il ritiro ci ha aiutato tanto»

Dopo il successo del Venezia in casa dell’Empoli, Okereke ha parlato ai microfoni di DAZN: le dichiarazioni

Okereke, autore dello splendido secondo gol con cui il Venezia ha battuto l’Empoli, ha parlato così a DAZN nel dopo-partita:

«Il calcio italiano è un’altra cosa. Oggi abbiamo un po’ sofferto per prenderci i tre punti. Gol come Weah? Non so cosa dire, ma sono andato da solo perchè non ho visto nessuno. Sono contento di questo primo gol. Stanchezza? Fa caldo, ma il sostegno dei tifosi meritava la mia esultanza. Zanetti? Mi ha detto “questa è una gara dura, dai bestia!”. Ritiro? E’ stato importante stare insieme come una squadra, il ritiro ci ha aiutato molto nel nostro lavoro e oggi ha pagato».