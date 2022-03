Venezia Spezia, Vacca carica la squadra: «Ora conta il coraggio»

Venezia Spezia, Vacca carica la squadra: «Ora conta giocare con coraggio. Henry è dispiaciuto. La contestazione è giusta»

Il centrocampista del Venezia Antonio Vacca ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta a La Spezia. Ecco i passaggi principali.

FINALE DI STAGIONE – «Ora conta il coraggio. La cosa più importante è scendere in campo e mettere da parte tutte le ansie e le paure. Dobbiamo avere la percezione del pericolo, ama anche giocare con la serenità giusta».

I TIFOSI – «La contestazione dei tifosi è giusta. Quando i giocatori scendono in campo con paura e non danno il massimo, ci sta che si scateni un po’ di contestazione. La accettiamo e speriamo che sia una spinta per le prossime partite. Comunque i nostri tifosi ci hanno sostenuto durante il match».

HENRY-ZANETTI – «Non ne abbiamo parlato, in questi casi si cerca di lasciare le cose negative alle spalle. Henry sa di avere detto una sciocchezza, perché è importante per noi e non potrà esserci contro lo Spezia. Si sente in colpa e ci sta spingendo tantissimo».

PARTITA DECISIVA – «Manca ancora tanto, anche vincendo non possiamo stare rilassati. Se vinciamo contro lo Spezia ma poi perdiamo contro l’Udinese, allora non avremo fatto niente. Dobbiamo giocare tutte le gare al massimo».