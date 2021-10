Venezia, Svoboda: «Lavoriamo per conquistarci la salvezza. Su Zanetti...»

Michael Svoboda, difensore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa delle sensazioni vissute fin qui con i lagunari in Serie A

CAGLIARI – «Contro il Cagliari è stata una gara importante e siamo riusciti a ottenere un punto, per la situazione in cui si trovano era importante almeno non perderla. Il Cagliari pressa forte e alto e questo hanno fatto nel primo tempo, era un po’ difficile giocare da dietro in avanti perché non abbiamo tenuto la palla come voleamo. Penso il primo tempo alla fine non sia andata così male, abbiamo concesso due o tre occasioni ma giocando velocemente abbiamo creato qualcosa anche noi, nella ripresa siamo stati ancora più veloci e concentrati e siamo riusciti a creare ancora di più riuscendo a pareggiarla».

ATTACCANTI – «Pussetto dell’Udinese mi ha impressionato, ha qualità in tutto, velocità, tiro, anche nel tenere la palla. Ovviamente poi nel Milan e nel Napoli abbiamo affrontato elementi di qualità, è stato difficile difendere su Insigne, è molto veloce nel suo gioco, poi in questa categoria basta un niente per concedere un gol. Lo abbiamo visto contro il Napoli, Insigne ha trovato uno spazio in pochissimo tempo e hanno segnato».

ZANETTI – «Giochiamo sempre come ci dice il mister perché ha un bagaglio tattico importante, quando il mister dice qualcosa nel 90% dei casi è la cosa giusta da fare».