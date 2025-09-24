Venezia in festa: battuto il Verona ai rigori, sarà sfida all’Inter a San Siro

Coppa Italia, il Venezia di Stroppa elimina il Verona ai calci di rigore: l’Inter prossimo avversario a San Siro. I dettagli

La sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Venezia si è conclusa con la vittoria dei lagunari ai calci di rigore. La squadra di Giovanni Stroppa, tecnico subentrato in estate per rilanciare il progetto arancioneroverde, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter in gara secca a San Siro. Decisivo l’intervento del portiere Alessandro Plizzari, classe 2000 cresciuto nel Milan, che ha neutralizzato il penalty di Ebosse, regalando la qualificazione ai suoi.

Primo tempo equilibrato e poche emozioni

La prima frazione è stata avara di occasioni. Al 18’ il Verona si è reso pericoloso con Ajayi, giovane attaccante nigeriano, che ha calciato di poco alto dopo una sponda di Sarr. Il Venezia ha risposto al 31’ con Compagnon, esterno offensivo scuola Juventus, che ha dialogato bene con Casas prima di trovarsi davanti a Perilli, portiere gialloblù bravo a respingere. Nel finale, il centrocampista Al-Musrati, ex Braga, ha provato dalla distanza, ma senza fortuna.

La pioggia ferma il match

Ad inizio ripresa il maltempo ha condizionato la gara: un violento acquazzone misto a grandine ha costretto l’arbitro Calzavara a sospendere il gioco per 17 minuti. Alla ripresa, il Verona ha avuto una grande occasione con Ajayi, che però non è riuscito a concretizzare a pochi passi dalla porta.

Ripresa combattuta, ma senza gol

La partita è rimasta bloccata, con poche vere occasioni. Il difensore tedesco Bella-Kotchap, in prestito dal Southampton, ha sfiorato il vantaggio con un sinistro potente, mentre il Venezia ha risposto con Sidibe, centrocampista maliano, fermato ancora da Perilli. Nel finale Stroppa ha inserito uomini di qualità come Yeboah, attaccante ghanese ex Genoa, ma il risultato non si è sbloccato.

Rigori: Plizzari protagonista

Dal dischetto non ha tremato il Venezia: Kastanos, Yeboah, Al-Musrati, Giovane, Orban e Lella hanno trasformato i rispettivi tentativi. L’errore di Ebosse, difensore camerunese, è stato fatale: Plizzari ha intuito e respinto, diventando l’eroe della serata.

Con questa vittoria, il Venezia conquista una prestigiosa sfida contro l’Inter a San Siro, un appuntamento che darà ulteriore visibilità al progetto di Stroppa e ai suoi giovani talenti.