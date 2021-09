Venezia, Zanetti: «Andiamo avanti con umiltà. Oggi vittoria di squadra»

Paolo Zanetti, mister del Venezia, ha analizzato ai microfoni di DAZN il successo ottenuto sull’Empoli: le sue parole

Ai microfoni di DAZN, Paolo Zanetti ha parlato dopo il successo del Venezia sull’Empoli:

«Okereke ha caratteristiche che a gara in corso sono utili per spaccare la gara. Ha risposto bene, con un gol importante. Ha grande potenziale. Il vantaggio ci ha fatto pensare a difendere, invece dovevamo stare più alti. La condizione psicologica non è semplice, sapevamo l’importanza della gara dopo due sconfitte. Era particolare, ma ho visto una squadra difendere il risultato coi denti, con uno spirito eccezionale. Esperienza? Dobbiamo crescere come è normale. Oggi abbiamo vinto da squadra, aiutandoci e questo è un esempio importante. Il lavoro settimanale sarà più entusiasmante. Non abbiamo fatto nulla, andiamo avanti con umiltà. Henry? Fa un grande lavoro in area e fuori. Sta conoscendo i compagni e credo oggi abbia fatto bene».