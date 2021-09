Venezia, Zanetti: «Tornare al Penzo è bellissimo. Ripaghiamo i tifosi»

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato nel pre partita della sfida contro lo Spezia: ecco le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato della sfida con lo Spezia, che inizierà tra pochi minuti:

«L’inesperienza ovviamente non è un valore aggiunto. Paghiamo un po’, ma puntiamo sulla spavalderia e la voglia mettersi in mostra. Abbiamo fatto tanto per arrivare qui, ora dobbiamo fare di più per restarci. Tornare al Penzo? Bellissimo. Per chi come me lo scorso anno ha vissuto certe emozioni tornare qui ha un certo fascino. Questa sarà la prima gara in A in casa dopo 20 anni ed è bello farlo davanti ai nostri tifosi, che devono essere ripagati sul campo».