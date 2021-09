Venezia, Zanetti: «Vogliamo fare punti. Emozionante ritrovare il Torino»

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Torino

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni.

VENEZIA TORINO – «Siamo consapevoli che sarà una gara difficile contro una squadra in salute con grande fisicità. Siamo alla ricerca di punti perché ultimamente abbiamo fatto delle buone prestazioni, siamo in miglioramento però i punti iniziano a pesare. Siamo in casa nostra e dobbiamo fare di tutto per portarli a casa».

TORINO – «E’ una bella emozione. Sono stato tanti anni al Toro. E’ sempre bello vedere questa maglia perchè chi l’ha indossata sa cosa significa. Le emozioni personali però vanno messe da parte».

CALDARA – «Ha avuto la febbre e purtroppo non è della partita».