Ventura di ritorno, non solo Bologna: c’è pure l’Udinese

Non c’è solamente il Bologna sulle tracce di Giampiero Ventura, adesso anche l’Udinese lo vuole per il dopo Oddo

Dopo il fallimento con la Nazionale, Giampiero Ventura è pronto a tornare in pista. Lo voleva il Bologna per il dopo Donadoni, ma adesso c’è un’altra pretendente per l’ex commissario tecnico dell’Italia. Si tratta dell’Udinese, reduce da sette sconfitte di fila e ormai pronta a cambiare di nuovo la guida tecnica dopo essersi affidata a Massimo Oddo. Il campione del mondo del 2006 ha iniziato benissimo, ma ora è del tutto sfiduciato dopo una serie di sconfitte incredibile.

L’Udinese potrebbe cambiare guida tecnica e, secondo Tuttosport, affidarsi all’esperto allenatore ligure. Ventura è disponibile da luglio per allenare nuove squadre e provare esperienze in Serie A dopo la brutta batosta con l’Italia. Non si è ancora espresso sul suo futuro ma Bologna e Udinese sono in pressing, può darsi che il 2018-19 segni il ritorno sulle scene da parte del mister ex Torino e Cagliari.