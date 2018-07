Verdi, il 9 del Napoli. Un tifoso: «Perché hai scelto quella ‘del maiale’?» – VIDEO

In conferenza stampa i tifosi potevano porre domande ai nuovi acquisti del Napoli. E, nel caso di Simone Verdi, l’esperienza non è stata proprio felicissima…

Non è stata una giornata propriamente felice quella di ieri in casa Napoli ai fini della comunicazione. Era l’occasione della presentazione di alcuni nuovi acquisti, tra cui Alex Meret, Simone Verdi, Fabian Ruiz. E, per l’occasione, a fare le domande ai nuovi calciatori in conferenza stampa non sono stati i giornalisti, ma alcuni tifosi del Napoli che per un giorno hanno indossato i panni del cronista in sala stampa, con tanto di microfono e domande di rito. Ma qualcosa non è andata propriamente nel verso giusto ed è stata sfiorata la gaffe.

Come mostrato da un video che sta diventando virale sui social network, c’è stato un attimo di imbarazzo tra Simone Verdi, i tifosi-giornalisti e il responsabile della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo. Un tifoso-giornalista ha chiesto a Verdi: «Volevo fare due domande a Simone, lui ha scelto la maglia numero 9 per la prossima stagione ed è un numero abbastanza pesante sopratutto in questa piazza, visto che ce l’aveva “il maiale” se si può dire…». Chiaro riferimento all’ex numero 9 del Napoli, Gonzalo Higuain, ceduto alla Juventus due stagioni or sono. Imbarazzo in sala, con un Verdi che ha sfoggiato un sorriso alquanto nervoso, mentre arrivava la reprimenda di Lombardo: «Non esageriamo adesso…».