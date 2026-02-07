Vergara sogna: «Nazionale? Ci spero tantissimo! Il rigore su di me c’era, ecco cosa ho urlato appena ho sentito il contatto»

L’attaccante del Napoli, Antonio Vergara, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Genoa

Al termine della sfida di Marassi, Antonio Vergara ha esaltato la prova di carattere del Napoli. Il talentuoso trequartista ha confermato la solare limpidezza del rigore decisivo, lodando la compattezza degli Azzurri nel proteggere il difensore Alessandro Buongiorno dopo l’errore tecnico. Nonostante una prestazione personale non brillante, il classe 2003 non ha nascosto il sogno di una futura chiamata in Nazionale. Le sue parole ai microfoni di Dazn.

SUL RIGORE SU DI ME – «Il rigore c’è, appena ho sentito il contatto ho urlato “ah, che gioia”. Era importante vincere specie con l’uomo in meno alla fine, vale doppio. Non molliamo niente, siamo un gruppo fantastico, quando Buongiorno sbaglia siamo lì a confrontarlo, l’importante è stare insieme».

NAZIONALE? – «Ci spero tantissimo, dispiace non aver giocato come volevo, ma quando si vince sono sempre contento».

