Verona Bologna cambia data? La colpa è... del Chievo

La sfida tra Verona e Bologna potrebbe cambiare data e orario a causa dei playoff di Serie B che vedono impegnati il Chievo. Il comunicato ufficiale della Lega Serie A.

«Si comunica che, in caso di qualificazione della Società A.C. Chievo Verona alle Semifinali di andata dei Playoff per la promozione al Campionato di Serie A Tim 2021/2022, la gara del Campionato di Serie A Tim 2020/2021 Hellas Verona-Bologna, ad oggi programmata per lunedì 17 maggio alle ore 20.45, sarà posticipata a martedì 18 maggio, con inizio alle 18.30».