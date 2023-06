Verona, confermata la sede del ritiro estivo: tutti i dettagli

Il Verona conferma la sede del proprio ritiro estivo in vista della preparazione per la prossima stagione: tutti i dettagli

Il Verona ha comunicato tutti i dettagli sul ritiro estivo, che prenderà il via a metà luglio.

IL COMUNICATO – L’ormai consolidato binomio tra Hellas Verona FC e Trentino prosegue e sancirà ufficialmente l’inizio della stagione 2023/24, la quinta consecutiva in Serie A del Club gialloblù. Per la sesta estate nelle ultime sette, la terza di fila, sarà infatti Primiero San Martino di Castrozza l’Official Summer Retreat del Verona, la cui organizzazione sarà come sempre a cura dall’APT di San Martino di Castrozza, sotto l’egida di Trentino Marketing e con il supporto di un altro affidabile partner dell’Hellas Verona, vale a dire Dolomiti Sport Event, società altoatesina specializzata nell’organizzazione di ritiri di squadre di calcio nazionali e internazionali.

La preparazione estiva del Verona sotto le Pale di San Martino di Castrozza si terrà da martedì 11 a domenica 23 luglio, periodo durante il quale i gialloblù alloggeranno all’Hotel Luis a Fiera di Primiero e si alleneranno al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, a pochi minuti dall’hotel. La cornice sarà quella d’eccezione della località trentina che lo scorso anno è entrata anche a far parte del circuito europeo delle Perle Alpine per l’impegno concreto nel campo della sostenibilità ambientale.

Durante le due settimane, i gialloblù sosterranno sedute quotidiane di allenamento, nella maggior parte dei casi doppie (mattino e pomeriggio), al centro sportivo di Mezzano. Le attività sportive della squadra al di fuori degli allenamenti, e i relativi dettagli organizzativi, saranno definiti e comunicati appena possibile, a beneficio anche dei tifosi gialloblù.