Pogba torna a parlare della Juve: «Lo spogliatoio della Juventus era pazzesco. Mi ricordo che durante la finale di Champions…»

Pogba sulla Juve: «Lo spogliatoio della Juventus era pazzesco. Mi ricordo che durante la finale di Champions…»

Il ritorno alle origini di un fuoriclasse passa attraverso i ricordi di un’epoca da record. Nell’ultima puntata del podcast Rio Ferdinand Presents, Paul Pogba ha ripercorso i momenti più intensi della sua prima esperienza alla Juventus, descrivendo un ambiente che, a suo dire, rappresentava l’eccellenza assoluta. Il francese ha ricordato con nostalgia la forza di un gruppo capace di dominare in Italia e incutere timore in Europa, sottolineando l’alchimia speciale che si respirava nello spogliatoio: «Lo spogliatoio della Juventus era pazzesco. Mi ricordo che durante la finale di Champions contro il Barcellona ho pensato: ‘Questa squadra è incredibile’».

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Nonostante la sconfitta in quella finale, Pogba ha spiegato come la consapevolezza di appartenere a un’élite fosse totale. Il giovane centrocampista si sentiva protetto e guidato da veri maestri del calcio mondiale, capaci di accelerare la sua crescita tecnica e mentale. «Mi sentivo molto a mio agio in bianconero», ha raccontato, evidenziando il ruolo decisivo dei veterani nel suo percorso di maturazione.

Indossare la maglia della Juventus significava apprendere quotidianamente dai migliori. Pogba ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con i senatori della squadra, in particolare con i leader della difesa e del centrocampo, ricordando quanto fossero preziosi i loro consigli nei momenti di difficoltà: «Quando sbagliavo Pirlo e Chiellini mi dicevano di non preoccuparmi e di stare nella mia zona. Ho imparato a stare al mio posto. A fare gli scatti giusti e questo mi ha aiutato a imparare».