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Max Tonetto, dall’erba dell’Olimpico al volante: l’ex terzino della Roma oggi guida Uber. Ecco il motivo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 giorni ago

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Roma, sorpresa al volante: Max Tonetto diventa autista Uber. Svelato il perché del nuovo lavoro dell’ex terzino giallorosso

A Roma può davvero capitare di chiamare un Uber e ritrovarsi alla guida Max Tonetto, l’instancabile terzino sinistro che ha vestito le maglie di Roma, Sampdoria, Lecce, Bologna e Milan ai tempi di Luciano Spalletti. Un volto noto del calcio italiano che oggi sta costruendo una nuova vita professionale lontano dai campi.

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Come riportato da Repubblica, Tonetto – classe 1974 – è infatti in procinto di aprire una società di Ncc, il servizio di noleggio con conducente. Per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, però, è obbligatorio accumulare un certo numero di ore di guida certificata.

E così l’ex terzino ha scelto di affrontare questa nuova sfida con lo stesso spirito che lo ha accompagnato in carriera: partire dal lavoro sporco, mettersi al volante e macinare chilometri. Proprio come faceva sulla fascia sinistra.

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