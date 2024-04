Verona Genoa, Baroni: «C’è grande delusione»

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Genoa per 2-1.

UMORE – «C’è grande delusione in tutti noi, in questo momento della stagione non possiamo permetterci certi errori. Abbiamo giocato e abbiamo creato contro una squadra che si è difesa facendo densità in area di rigore. Il 2-2 era arrivato, ma non siamo stati fortunati per una questione di millimetri. E’ evidente che sia una sconfitta pesante, bisogna essere bravi ad assorbirla ricordando che ci sono potenzialità dalle quali ripartire. A mio avviso la prestazione c’è stata, sotto tanti punti di vista. Prendere gol a fine primo tempo e farli raddoppiare su un fallo laterale pesa, e molto. Dovevamo e potevamo fare meglio. L’avversario va rispettato, tuttavia credo che abbiamo ridotto al minimo la loro pericolosità»

CALO – Non ho visto passi indietro. Noi dobbiamo lottare su ogni pallone e stare concentrati in ogni azione. Non abbiamo percepito il pericolo, se riguardo il gol dell’1-2 mi arrabbio perchè era evitabile e loro non si erano resi pericolosi. Anche queste cose aiutano a crescere. Chiedo ai ragazzi di non stare alla finestra a guardare i risultati degli altri. A questi livelli non puoi concedere nulla, è su noi stessi che dobbiamo lavorare”.

FOLORUNSHO – «Ha avuto un attacco febbrile. Aveva dato disponibilità, ma ieri sera non ha neanche cenato con la squadra perchè non si sentiva bene. E io devo mandare in campo dall’inizio chi è al 100%»

BONAZZOLI – «Bisogna fare gol, uno più dell’avversario perchè qualcosa la sbagliamo. Federico sta bene, sta andando in campo proprio per questo motivo. A me dispiace per la sconfitta, con un po’ più di cattiveria potevamo portarla a casa e muovere la classifica»