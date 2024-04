Verona Genoa: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona e Genoa: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona e Genoa. Gli scaligeri sono ancora alla ricerca di punti per la salvezza ma il rullino di marcia dei ragazzi di Baroni è abbastanza importante visto il mercato invernale. Dall’altra parta i rossoblù sono più tranquilli per la classifica ma la voglia è quella di togliersi delle soddisfazioni. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Marco Baroni

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Messias. All. Alberto Gilardino

Verona-Genoa, orario e dove vederla

Verona-Genoa gara delle ore 18:00 del Bentegodi della domenica, che continuerà la trentunesima giornata della Serie A, la dodicesima del girone di ritorno di campionato. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.