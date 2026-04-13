Verona Milan, Allegri cambia tutto dopo il ko con l’Udinese: rossoneri in campo con un assetto diverso

Verona Milan, Max Allegri corre ai ripari: scelta già fatta per il Bentegodi, rossoneri pronti a cambiare volto

Dopo il pesante ko interno contro l’Udinese, Massimiliano Allegri ha indicato la rotta per rilanciare il Milan in un momento critico della stagione. Il tecnico ha parlato di una squadra che deve ritrovare «ordine e lucidità», due elementi che nelle ultime settimane sono venuti meno e che hanno contribuito alla brusca frenata dei rossoneri nella corsa Champions.

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In vista della trasferta di domenica sul campo dell’Hellas Verona, il Milan si prepara a un ritorno alle certezze tattiche. Come riportato dal Corriere della Sera, Allegri è pronto ad accantonare l’esperimento del tridente per riproporre il 3‑5‑2, il sistema che aveva garantito equilibrio e solidità per gran parte della stagione 2025/2026. Una scelta dettata dalla necessità di ritrovare compattezza e meccanismi chiari in un momento in cui la squadra fatica a esprimersi.

La notizia più incoraggiante arriva dalla difesa: Matteo Gabbia è tornato a disposizione dopo l’operazione per ernia inguinale subita a inizio marzo alla clinica Mayo di Londra. Il suo rientro al centro della linea a tre consentirebbe a Pavlović e Tomori di tornare nelle loro posizioni naturali, restituendo al reparto quella stabilità che era venuta meno nelle ultime uscite. Un recupero prezioso, soprattutto in un momento in cui il Milan ha bisogno di certezze.

Resta invece aperta la questione più delicata: l’attacco. Leao, Pulisic, Gimenez, Nkunku e Fullkrug sono chiamati a una reazione immediata dopo settimane di sterilità offensiva. Con una sola rete segnata nelle ultime nove partite — esclusa quella del portoghese — il reparto avanzato è finito sul banco degli imputati. La sfida del Bentegodi diventa così un crocevia: l’ultima occasione per invertire la rotta e non compromettere definitivamente la corsa alla Champions League.