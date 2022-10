Verona, esordio amaro per Bocchetti ma la squadra è viva e si vede

Salvatore Bocchetti si è presentato alla grande sulla panchina del Verona, nonostante la sconfitta ha messo in campo una squadra viva

Andare sotto contro il Milan e avere la forza di recuperare e mettere in difficoltà i Campioni d’Italia non è così scontato, soprattutto nel momento morale in cui versa questo Verona. L’inizio di stagione non ha dato la possibilità di rialzare il morale. La scossa però potrebbe essere arrivata da chi l’ambiente lo conosce molto bene, ovvero Bocchetti.

La società ha deciso di andare avanti con lui, nonostante l’assenza del patentino, e lui ha risposto presente sul campo. Tudor e Gasperini i suoi modelli, le idee e il gioco messo in campo è pressoché simile. L squadra ha lottato, attaccato, sfiorato a più riprese il raddoppio poi è caduta ma giocando così troverà presto la forza di rialzarsi. La risposta sta anche negli applausi dello stadio al fischio finale.