Fusco lascia il Verona: «Mi dimetto, decisione irrevocabile»

Verona-Benevento è terminata 3-0, Filippo Fusco rassegna le sue dimissioni da direttore sportivo: ecco le parole del dirigente gialloblu nel post-partita

Arrivano le prime reazioni da casa Hellas al termine di Benevento-Verona, gara terminata 3-0 al Vigorito: Filippo Fusco ha rassegnato le sue dimissioni da direttore sportivo. E’ stato lo stesso dirigente a darne annuncio nell’immediato post-gara: «Rassegno le mie dimissioni: è una decisione irrevocabile».

Continua Filippo Fusco ai microfoni di Sky Sport: «Non so che dire, è una prestazione che mi sorprende visti gli allenamenti quotidiani. Non mi aspettavo questa reazione: chi sbaglia, paga. In questo momento sono io a pagare gli errori fatti e la fiducia nella squadra»la squadra sta bene ed è nelle condizioni di fare una partita diversa, ottenendo un risultato diverso. Ma così non è stato e chi sbaglia paga».