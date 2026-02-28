Verona, Sammarco nel pre partita: «Dobbiamo dimostrare temperamento e voglia di fare. Il Napoli ha cambiato il proprio approccio»

Verona, il tecnico degli scaligeri Sammarco ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro il Napoli. Ecco le sue parole

Nel pre‑partita della sfida tra Verona e Napoli valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico degli scaligeri, Sammarco , è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

PAROLE – «Dobbiamo dimostrare temperamento e voglia di fare, dobbiamo fare punti e contro un Napoli forte dobbiamo tirare fuori il carattere. Mi aspetto tanto dai giocatori esperti e possono aiutare gli altri a capire i momenti della partita, non dobbiamo disunirci e vogliamo mettere in difficoltà una formazione così forte».

«Il Napoli ha cambiato il proprio approccio e viene molto forte: dobbiamo essere veloci a superare le loro linee e cercheremo profondità, lasciare spazio a loro sarebbe controproducente».