Verona, Sammarco nel pre partita: «Dobbiamo dimostrare temperamento e voglia di fare. Il Napoli ha cambiato il proprio approccio»

Published

4 ore ago

on

By

Verona, il tecnico degli scaligeri Sammarco ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro il Napoli. Ecco le sue parole

Nel pre‑partita della sfida tra Verona e Napoli valida per la 27ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico degli scaligeri, Sammarco , è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

PAROLE – «Dobbiamo dimostrare temperamento e voglia di fare, dobbiamo fare punti e contro un Napoli forte dobbiamo tirare fuori il carattere. Mi aspetto tanto dai giocatori esperti e possono aiutare gli altri a capire i momenti della partita, non dobbiamo disunirci e vogliamo mettere in difficoltà una formazione così forte».

«Il Napoli ha cambiato il proprio approccio e viene molto forte: dobbiamo essere veloci a superare le loro linee e cercheremo profondità, lasciare spazio a loro sarebbe controproducente».

