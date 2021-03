Verona, Setti sui diritti tv: «Se le big come la Juve hanno scelto, noi li seguiamo»

Il presidente del Verona Maurizio Setti ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato della questione dei diritti tv. Ecco le sue parole

Il presidente del Verona Maurizio Setti ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato della questione dei diritti tv. I gialloblu fanno parte delle undici squadre favorevoli all’offerta di DAZN e per questo motivo hanno inviato una lettera ai club che sino ad ora si sono astenuti, i quali a loro volto hanno risposto ieri.

SOLDI – «Ne faccio una questione economica: i diritti tv sono indispensabili. Dobbiamo essere sicuri di avere fieno in cascina per il triennio 21-24. La priorità è massimizzare i nostri introiti, tutto il resto viene dopo».

LEADER – «Io ho una mia idea: se big come Juventus, Napoli, Inter e Milan hanno scelto una strada, noi piccole medie dobbiamo stare tranquille e seguirli. Io non sono scettico in assoluto nei confronti dei Fondi, ma non mi convincono certe regole che hanno imposto».

CONFRONTO – «De Laurentiis è il più moderno: certe considerazioni sui diritti tv lui le faceva già 3 anni fa. Mentre Andrea Agnelli, grazie anche alla presidenza dell’Eca, ha una visione più chiara e completa dei cambiamenti a cui il calcio europeo sta andando incontro. Il ruolo di Agnelli nell’Eca è un valore aggiunto per tutto il nostro sistema calcio».

COVID – «Abbiamo perso 12-13 milioni a stagione. Le cessioni estive ci hanno permesso di mitigare queste perdite però hanno rallentato il progetto di crescita della nostra azienda».